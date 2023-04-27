Командующий ВС Венгрии отправлен в отставку – возможно, в связи с помощью Украине

Командующий Силами обороны Венгрии генерал-лейтенант Ромулуш Русин-Сенди экстренно отправлен в отставку президентом страны Каталин Новак. Решение об этом опубликовано в официальном журнале Magyar Közlöny.

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Русин-Сенди был назначен командующим армией Венгрии в 2021 году, до этого он работал в министерстве обороны. Его увольнение, как считают национальные медиа, стало полной неожиданностью.

В медиа высказываются предположения, что увольнение может быть связано с сегодняшней публикацией видео, на котором французские вертолеты, которые перебрасываются в Украину, взлетают на аэродроме Дьёр.

14 апреля издание Politico со ссылкой на утечку документов Пентагона сообщало, что Венгрия может негласно предоставлять свое воздушное пространство для транзита военной помощи Украине, хотя ее правительство публично дистанцируется от оказания Киеву любой военной помощи.

24 апреля 2023 года вице-спикер парламента Венгрии Дуро заявила, что вступление Украины в Альянс "должна одобрить Россия". МИД Украины отреагировал.

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Сергій Бережний

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