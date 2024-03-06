Командующий Сухопутных войск об армии РФ: На штурм бросается все возможное и невозможное
Россия пытается добиться успехов на фронте до так называемых выборов президента, поэтому бросает в бой даже неподготовленных военных. Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сообщил в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос ведущего о ситуации на фронте, генерал-лейтенант ответил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. По его словам, Россия делает все, чтобы захватить хоть какие-то украинские территории до так называемых президентских выборов.
Как сообщил Павлюк, для перехвата инициативы Россия бросает на штурм "все, что возможно и невозможно".
По его словам, из перехваченных разговоров оккупантов и из оценок убитых и пленных россиян можно заключить, что РФ бросает в бой людей после "маленького инструктажа", который длился одну-две недели.
Также командующий Сухопутными войсками рассказал, что сейчас задача ВСУ состоит в стабилизации линии фронта. Вместе с этим ведется работа по выводу подразделений, нуждающихся в доукомплектовании и восстановлении. Эти части будут выведены на полигоны для формирования "ударных групп", которые будут вовлечены в контрударные действия в течение 2024 года.
Генерал-лейтенант отметил, что противник сосредоточил свои усилия возле Авдеевки, в направлении Часова Яра и в направлении Тернов. На этих отрезках фронта происходят тяжелые бои, но ВСУ держат оборону и наносят "значительные" потери врагу.
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