Командующий Сухопутных войск об армии РФ: На штурм бросается все возможное и невозможное

Александр Павлюк (Фото: скриншот видео)

Россия пытается добиться успехов на фронте до так называемых выборов президента, поэтому бросает в бой даже неподготовленных военных. Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сообщил в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос ведущего о ситуации на фронте, генерал-лейтенант ответил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. По его словам, Россия делает все, чтобы захватить хоть какие-то украинские территории до так называемых президентских выборов.

Как сообщил Павлюк, для перехвата инициативы Россия бросает на штурм "все, что возможно и невозможно".

По его словам, из перехваченных разговоров оккупантов и из оценок убитых и пленных россиян можно заключить, что РФ бросает в бой людей после "маленького инструктажа", который длился одну-две недели.

Также командующий Сухопутными войсками рассказал, что сейчас задача ВСУ состоит в стабилизации линии фронта. Вместе с этим ведется работа по выводу подразделений, нуждающихся в доукомплектовании и восстановлении. Эти части будут выведены на полигоны для формирования "ударных групп", которые будут вовлечены в контрударные действия в течение 2024 года.

Генерал-лейтенант отметил, что противник сосредоточил свои усилия возле Авдеевки, в направлении Часова Яра и в направлении Тернов. На этих отрезках фронта происходят тяжелые бои, но ВСУ держат оборону и наносят "значительные" потери врагу.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

21 февраля 2024 года заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что до так называемых выборов президента РФ оккупанты хотят как минимум выйти на административные границы Луганской области и иметь "хоть какой-то успех" на одном из трех направлений: Купянском, Лиманском и Авдеевском.

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