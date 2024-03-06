Командувач Сухопутних військ про армію РФ: На штурм кидається все, що можливо і неможливо

Олександр Павлюк (Фото: скриншот відео)

Росія намагається здобути успіхи на фронті до так званих виборів президента, тому кидає в бій навіть непідготовлених військових. Про це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк повідомив в ефірі телемарафону.

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Відповідаючи на запитання ведучого щодо ситуації на фронті, генерал-лейтенант відповів, що ситуація тяжка, але контрольована. За його словами, Росія робить все, щоб захопити хоч якість українські території до так званих президентських виборів.

Як повідомив Павлюк, для перехоплення ініціативи Росія кидає на штурм "все, що можливо і неможливо".

За його словами, з перехоплених розмов окупантів і з оцінок вбитих і полонених росіян можна зробити висновок, що РФ кидає в бій людей після "маленького інструктажу", що тривав один-два тижні.

Також командувач Сухопутних військ розповів, що зараз завдання ЗСУ полягає у стабілізації лінії фронту. Разом з цим ведеться робота з виведення підрозділів, які потребують доукомплектування та відновлення. Ці частини будуть виведені на полігони для формування "ударних груп", які будуть залучені до контрударних дій протягом 2024 року.

Генерал-лейтенант зазначив, що противник зосередив свої максимальні сили біля Авдіївки, в напрямку Часового Яру та в напрямку Тернів. На цих відтинках фронту відбуваються тяжкі бої, але ЗСУ тримають оборону і завдають "значних" втрат ворогу.

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

21 лютого 2024 року заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що до так званих виборів президента РФ окупанти хочуть як мінімум вийти на адміністративні межі Луганської області та мати "хоч якийсь успіх" на одному з трьох напрямків: Куп'янському, Лиманському та Авдіївському.

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