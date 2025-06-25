Комбат Кузик: Дефицита оружия пока не ощущаем

Петр Кузик (Фото: Facebook военного)

Батальон "Свобода", являющийся пехотным подразделением Вооруженных Сил Украины, не испытывает дефицита западного оружия благодаря помощи волонтеров. Об этом рассказал командир батальона Петр Кузик в интервью LIGA.net.

"Дефицита мы пока не ощущаем. Через волонтеров, меценатов, через сотрудничество с муниципальными советами мы обеспечены прекрасно теми средствами, которые должны получить. В частности, дронами", – сказал он.

Кузик отметил, что надеется, что патронов и дронов его подразделению хватит и дальше.

Впрочем, он добавил, что для минирования территории на фронте используются преимущественно самодельные взрывные устройства.

"Это не только мы делаем, это все подразделения, кто хочет выжить", – заявил он.

Кузик считает, что за дефицит оружия, если он возникает, несут ответственность как западные партнеры, так и Украина.

"Мы в таких условиях, я не обвиняю никого, так нас поставили наши партнеры, ну и мы не готовились к этой войне", – сказал он.

Комбат отметил, что в первую очередь необходимо увеличить количество артиллерийских систем и боекомплектов к ним.

В этом виде оружия западные образцы может заменить украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана", которая не уступает по качеству натовским образцам и считается более надежной, ведь позволяет произвести большее количество выстрелов одновременно без профилактики.