Комбат "Свободи" Кузик: Дефіциту зброї поки не відчуваємо

Петро Кузик (Фото: Facebook військового)

Батальйон "Свобода", який є піхотним підрозділом Збройних Сил України, не відчуває дефіциту західної зброї завдяки допомозі волонтерів. Про це розповів командир батальйону Петро Кузик в інтервʼю LIGA.net.

"Дефіциту ми поки що не відчуваємо. Через волонтерів, меценатів, через співпрацю з муніципальними радами ми забезпечені прекрасно тими засобами, що маємо отримати. Зокрема, дронами", – сказав він.

Кузик зазначив, що сподівається, що патронів та дронів його підрозділу вистачить і надалі.

Втім він додав, що для мінування території на фронті використовуються переважно саморобні вибухові пристрої.

"Це не тільки ми робимо, це всі підрозділи, хто хоче вижити", – заявив він.

Кузик вважає, що за дефіцит зброї, якщо він виникає, несуть відповідальність як західні партнери, так і Україна.

"Ми в таких умовах, я не звинувачую нікого, так нас поставили наші партнери, ну і ми не готувалися до цієї війни", – сказав він.

Комбат зазначив, що в першу чергу необхідно збільшити кількість артилерійських систем та боєкомплектів до них.

В цьому виді зброї західні зразки може замінити українська самохідна артилерійська установка "Богдана", яка не поступається якістю натовським зразкам та навіть вважається більш надійною, адже дозволяє здійснити більшу кількість пострілів одночасно без профілактики.