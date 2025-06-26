Комбат "Свободы" Кузик: Сырского и Залужного нельзя сравнивать
Петр Кузик (Фото: Петр Кузик/Facebook)

Сравнивать главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного нельзя из-за разных условий, в которых действовали главнокомандующие. Такое мнение высказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик в интервью LIGA.net.

Комбат отметил, что в первый год полномасштабной войны у украинцев был определенный период романтизма, который подпитывался успехами на фронте.

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"Залужный работал, когда у нас была наивная вера в скорую победу, мы помнили очереди в военкоматы и мобилизовались, не было истощения, а некоторые деятели рассказывали по телевизору о двух неделях", – сказал Кузик.

Он напомнил, что до лета 2023 года большое количество людей жили в ожидании контрнаступления и верили, что оно положит конец войне.

"Это был период романтизма, когда мы еще не осознавали всех страхов этой войны. Поэтому к Залужному большая эмпатия", – высказал свое мнение комбат.

А Сырский начал работать, когда "пришло осознание, что у нас куча проблем".

"У нас уже были провалы, большие потери, появились разочарование и усталость от войны. Сырский работает в период, когда нужно демонстрировать стойкость, выносливость, когда нужно сжать зубы", – сказал Кузик.

Комбат подчеркнул, что из-за этих обстоятельств главнокомандующие имели "разные системы координат, разное наполнение и разное видение этой войны".

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и назначил на его место Сырского. 9 мая Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.
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