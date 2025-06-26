Комбат "Свободы" Кузик: Сырского и Залужного нельзя сравнивать
Сравнивать главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного нельзя из-за разных условий, в которых действовали главнокомандующие. Такое мнение высказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик в интервью LIGA.net.
Комбат отметил, что в первый год полномасштабной войны у украинцев был определенный период романтизма, который подпитывался успехами на фронте.
"Залужный работал, когда у нас была наивная вера в скорую победу, мы помнили очереди в военкоматы и мобилизовались, не было истощения, а некоторые деятели рассказывали по телевизору о двух неделях", – сказал Кузик.
Он напомнил, что до лета 2023 года большое количество людей жили в ожидании контрнаступления и верили, что оно положит конец войне.
"Это был период романтизма, когда мы еще не осознавали всех страхов этой войны. Поэтому к Залужному большая эмпатия", – высказал свое мнение комбат.
А Сырский начал работать, когда "пришло осознание, что у нас куча проблем".
"У нас уже были провалы, большие потери, появились разочарование и усталость от войны. Сырский работает в период, когда нужно демонстрировать стойкость, выносливость, когда нужно сжать зубы", – сказал Кузик.
Комбат подчеркнул, что из-за этих обстоятельств главнокомандующие имели "разные системы координат, разное наполнение и разное видение этой войны".