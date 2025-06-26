Комбат "Свободы" Кузик: Сырского и Залужного нельзя сравнивать

Петр Кузик (Фото: Петр Кузик/Facebook)

Сравнивать главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного нельзя из-за разных условий, в которых действовали главнокомандующие. Такое мнение высказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик в интервью LIGA.net.

Комбат отметил, что в первый год полномасштабной войны у украинцев был определенный период романтизма, который подпитывался успехами на фронте.