Комбат "Свободи" Кузик: Сирського та Залужного не можна порівнювати

Командир батальйону "Свобода" наголосив, що головнокомандувачі діяли в зовсім різних умовах

Петро Кузик (Фото: Петро Кузик/Facebook)

Порівнювати головнокомандувача Збройних Сил Олександра Сирського та його попередника Валерія Залужного не можна через різні умови, в яких діяли головкоми. Таку думку висловив командир батальйону "Свобода" Петро Кузик в інтерв'ю LIGA.net.

Комбат зазначив, що в перший рік повномасштабної війни в українців був певний період романтизму, який підживлювався успіхами на фронті.

"Залужний працював, коли у нас була наївна віра у швидку перемогу, ми пам'ятали черги у військкомати та мобілізувалися, не було виснаження, а з телевізора деякі діячі розповідали про два тижні", – сказав Кузик.

Він нагадав, що до літа 2023 року велика кількість людей жила в очікуванні контрнаступу та вірила, що він покладе край війні.

"Це був період романтизму, коли ми ще не усвідомлювали всіх страхів цієї війни. Тому до Залужного велика емпатія", – висловив думку комбат.

Натомість Сирський почав працювати, коли "прийшла усвідомленість, що у нас купа проблем".

"У нас уже були провали, великі втрати, з'явилися зневіра та втома від війни. Сирський працює у період, коли треба демонструвати стійкість, витривалість, коли треба стиснути зуби", – сказав Кузик.

Комбат наголосив, що через ці обставини головкоми мали "різні системи координат, різну наповненість та різну візію цієї війни".