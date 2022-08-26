Комиссар бундестага раскритиковала задержку с поставкой БТР Marder Украине
26.08.2022, 20:46
Ева Хегль (фото – EPA)
Комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль раскритиковала правительство Германии за задержку одобрения на поставку Украине бронетранспортеров Marder. Интервью с ней опубликовал Deutschlandfunk.
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По заявлению Хегль, отправка в Украину бронетранспортеров Marder до сих пор не одобрена федеральным правительством. Машины находятся в распоряжении компании Rheinmetall, но не могут быть переданы из-за отсутствия одобрения.
Хегль также подчеркнула, что "застрявшие" БТР бесполезны не только для Украины, но и для бундесвера.
- Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.
- 12 июня сообщалось, что концерн Rheinmetall готов отправить ВСУ первые БТР Marder, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца.
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