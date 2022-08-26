Комиссар бундестага раскритиковала задержку с поставкой БТР Marder Украине

Комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль раскритиковала правительство Германии за задержку одобрения на поставку Украине бронетранспортеров Marder. Интервью с ней опубликовал Deutschlandfunk.

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По заявлению Хегль, отправка в Украину бронетранспортеров Marder до сих пор не одобрена федеральным правительством. Машины находятся в распоряжении компании Rheinmetall, но не могут быть переданы из-за отсутствия одобрения.

Хегль также подчеркнула, что "застрявшие" БТР бесполезны не только для Украины, но и для бундесвера.

Rheinmetall еще в апреле запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 100 БМП Marder, но получил отказ.

12 июня сообщалось, что концерн Rheinmetall готов отправить ВСУ первые БТР Marder, если на то будет отмашка правительства канцлера Олафа Шольца.

Сергей Бережной

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