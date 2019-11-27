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Комитет одобрил поправку, из-за которой голодает Закревская

Комитет одобрил поправку, из-за которой голодает Закревская - Фото
Крещатик, Майдан, барикады
27.11.2019, 18:48

Соответствующее решение поддержали 18 из 19 членов комитета

дополнено

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады поддержал поправку в законодательство, которая позволяет переход из Генпрокуратуры в ГБР без прохождения конкурса следователей и прокуроров, причастных к расследованию дел Майдана. Об этом в Facebook сообщил член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов.

"Теперь решение за сессионным залом, который должен проголосовать за законопроект №2116", - написал он.

Поправка предлагает внести изменения в действующий закон о ГБР и позволить прокурорам Управления спецрасследований ГПУ, а также следователем ГПУ, которые осуществляли расследование дел Майдана, перейти без прохождения конкурса на работу в ГБР.

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майдан комитет евгения закревская грб
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