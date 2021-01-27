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Комитет одобрил законопроект, который разрешает Венедиктовой передавать дела НАБУ в СБУ

27.01.2021, 17:18
Комитет одобрил законопроект, который разрешает Венедиктовой передавать дела НАБУ в СБУ - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который дает возможность генпрокурору передавать уголовные дела из НАБУ в СБУ. Об этом в Facebook сообщила депутат Голоса, член комитета Александра Устинова.

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"Только что правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект 4392, который дает возможность генпрокурору в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ", – написал она.

По мнению депутата, это сделано, чтобы "в следующий раз с такими как Татаров не париться, а просто забирать дела из НАБУ и прятать их".

Устинова пишет, что в качестве "предохранителя" авторы законопроекта предложили, что это действие генпрокурор может совершить только по согласованию со своим заместителем — руководителем САП.

В тексте законопроекта предлагаемое изменение звучит так: "Генпрокурор (исполняющий обязанности генпрокурора), с письменного согласия заместителя генпрокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, своим мотивированным постановлением вправе поручить осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой настоящей статьи, следователем органов Службы безопасности, если такое правонарушение представляет угрозу государственной безопасности Украины".

Частью 5 статьи 36 УПК, о которой идет речь, запрещается передавать дела, подследственные НАБУ, другому органу.

  • 18 декабря 2020 года НАБУ предъявило подозрение Татарову по ч.3 ст. 369 УК (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
  • 24 декабря Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в Службу безопасности Украины. В НАБУ считают, что это было сделано для того, чтобы Татаров впоследствии избежал наказания, так как суд, по мнению бюро, признает собранные СБУ доказательства против Татарова неправомерными — в НАБУ настаивают, что по закону расследовать подобные дела могут только они.
  • 15 января ВАКС обязал генпрокурора Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ о передаче дела Татарова из СБУ в НАБУ.
  • Сегодня стало известно, что ОГП попытались отозвать жалобу САП на решение Печерского суда о передаче дела Татарова из НАБУ в СБУ. По данным Центра противодействия коррупции, в ОГП изменили подозрение экс-нардепу и бывшему президенту Укрбуда Максиму Микитасю с коррупционной статьи на другую, которой нет в списке подсудных ВАКС. 

Вадим Ребрина
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