Прокуроры Венедиктовой пытаются вывести дело Татарова из-под юрисдикции ВАКС – ЦПК
Прокуроры Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой попытались отозвать жалобу Специальной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского суда об изменении подследственности дела Укрбуда, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
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Помимо этого, сообщается, что в ОГП изменили подозрение экс-нардепу и бывшему президенту Укрбуда Максиму Микитасю с коррупционной статьи на другую, которой нет в списке подсудных ВАКС. По мнению активистов, это сделано для того, чтобы дело можно было передать другому суду.
Журналист Олег Новиков отмечает, что подозрение Микитасю изменили с дачи взятки на подстрекательство к составлению заведомо ложного заключения заместителя директора экспертной службы МВД Константина Дубоноса.
Эти действия, считают в ЦПК, предприняты для того, чтобы "заложить фундамент для выведения из производства Татарова".
Отмечается, что отозвать жалобу САП хотел прокурор ОГП Андрей Грицан, который ведет дело вместо прокуроров САП. Несмотря на это, Высший антикоррупционный суд не удовлетворил прошение Грицана из-за отсутствия в ВАКС материалов дела – они находятся в Госбюро расследований.
Судьи ВАКС не только отказали прокурору Венедиктовой в удовлетворении ходатайстве, но и обязали ГБР передать ВАКС оригинал обжалуемого решения Печерского суда и другие материалы дела. Невыполнение решения карается уголовным законодательством, говорят в ЦПК.
Ранее в САП заявляли, что несогласны с решением ОГП о передаче дела из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности и подали апелляционную жалобу в ВАКС.
- 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из Национального бюро расследований в Службу безопасности. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- Избрание меры пресечения замглавы ОП должно было состояться 24 декабря, однако его перенесли из-за передачи дела в СБУ. 28 декабря ВАКС также не смог избрать Татарову меру пресечения – на заседание не явились прокуроры.
- 14 января рассмотрение дела Татарова также было отложено из-за того, что суду не были предоставлены материалы дела.
- 15 января ВАКС обязал генпрокурора Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ о передаче дела Татарова из СБУ в НАБУ.
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