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ВАКС отложил рассмотрение дела Татарова – Печерский суд не предоставил материалы дела

14.01.2021, 15:27
ВАКС отложил рассмотрение дела Татарова – Печерский суд не предоставил материалы дела - Фото
Татаров Олег Фото: credence.com.ua

Печерский суд не предоставил материалы дела, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров - из-за этого Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложил заседание по делу. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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14 января должно было состояться слушание по делу, но поскольку Печерский суд так и не направил материалы дела, заседание пришлось отложить, заявили в ВАКС.
Сообщается, что судебное заседание перенесено на 27 января – в Печерский суд опять направлен запрос о предоставлении материалов дела.

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Станислав Стороженко
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