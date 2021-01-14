ВАКС отложил рассмотрение дела Татарова – Печерский суд не предоставил материалы дела
14.01.2021, 15:27
Татаров Олег Фото: credence.com.ua
Печерский суд не предоставил материалы дела, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров - из-за этого Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложил заседание по делу. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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14 января должно было состояться слушание по делу, но поскольку Печерский суд так и не направил материалы дела, заседание пришлось отложить, заявили в ВАКС.
Сообщается, что судебное заседание перенесено на 27 января – в Печерский суд опять направлен запрос о предоставлении материалов дела.
- 24 декабря, Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ. В бюро это назвали умышленной попыткой отсрочить избрание меры пресечения подозреваемому.
- Избрание меры пресечения замглавы ОП должно было состояться 24 декабря, однако его перенесли из-за передачи дела в СБУ. 28 декабря ВАКС также не смог избрать Татарову меру пресечения – на заседание не явились прокуроры.
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