ВАКС отложил рассмотрение дела Татарова – Печерский суд не предоставил материалы дела

Печерский суд не предоставил материалы дела, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров - из-за этого Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложил заседание по делу. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

14 января должно было состояться слушание по делу, но поскольку Печерский суд так и не направил материалы дела, заседание пришлось отложить, заявили в ВАКС.

Сообщается, что судебное заседание перенесено на 27 января – в Печерский суд опять направлен запрос о предоставлении материалов дела.

Читайте также: Татаров прокомментировал, что прокуроры встали на его защиту: Это вам кажется

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.