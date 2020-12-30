Татаров прокомментировал, что прокуроры встали на его защиту: Это вам кажется

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров прокомментировал сегодняшнее судебное заседание, на котором прокуроры Офиса генпрокуратуры фактически встали на его защиту, отозвав ходатайство об избрании меры пресечения, а также заявил, что не имеет никакого отношения к делу и показаниям экс-президента Укрбуда Максима Микитася.

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По словам чиновника, о деле Микитася он узнал только из СМИ, поэтому с собой связывать его не может. Татаров заявил, что насколько ему известно, речь идет о совершении тяжкого уголовного преступления, к которому ни он, ни его окружение отношения не имеют. "Я не хочу комментировать ни одного слова Микитася<...>Не мой уровень", – подчеркнул замглавы ОП.

По поводу дальнейшего исполнения своих полномочий, которые были временно приостановлены, Татаров заявил, что ответ на этот вопрос даст Офис президента, поскольку соответствующее решение было принято именно там.

Также он отметил, что не общался с президентом Владимиром Зеленским по поводу своего дела, а "адвокаты могут говорить о чем угодно, это тактика их защиты, я не имею возможность давить на дело каким-либо образом".

На вопрос, не кажется ли ему, что прокуроры фактически встали на его защиту, замглавы ОП подчеркнул, что "это вам кажется, мне вот не кажется".

Видео: Укринформ

Дарья Мостовая

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