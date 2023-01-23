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Комитет Рады закончил заседание по скандалу с закупками продуктов для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 18:16
Комитет Рады закончил заседание по скандалу с закупками продуктов для ВСУ - Фото
Военный шеврон с Малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

В Верховной Раде закончилось заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором обсуждался коррупционный скандал вокруг Минобороны в связи с якобы завышенными ценами на закупки продуктов питания для ВСУ. Об этом сообщила нардеп от Слуги народа, заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

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По ее словам, на заседании было заслушано руководство Минобороны, представителей НАБУ, ГБР и СБУ:

- были представлены контракты;

- министр обороны Алексей Резников доложил и объяснил детали;

- в НАБУ рассказали, что по этому вопросу открыто уголовное производство;

- ГБР и СБУ рассказали, что по ряду процессов закупок и поставок питания продолжаются расследования.

Комитет обратился в правоохранительные органы с призывом уделить внимание расследованиям, а также намерен ознакомиться с фирмами-поставщиками питания в ВСУ.

Также, по словам Безуглой, в комитете хотят инициировать закон о частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения.

Она добавила, что члены комитета будут разбирать в ближайшее время также вопросы закупок вооружения, боеприпасов, вещевого обеспечения, горюче-смазочных материалов и пр.

  • 21 января издание ZN.ua опубликовало статью, в которой утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен.
  • 23 января большой ответ на статью опубликовал министр обороны Алексей Резников. Свои объяснения также предоставила компания-поставщик. Они считают, что информация о повышенных ценах была манипуляционной.
  • В НАБУ заявили,  что проверяют госзакупки Минобороны, и уголовное производство было начато по собственным наработкам, до обнародования в медиа.
Оксана Житнюк
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верховная рада коррупция расследование набу минобороны комитет закупки Марьяна Безуглая
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