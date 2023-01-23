НАБУ отреагировало на скандал с продуктами для ВСУ: проверит контракты на 13 млрд грн

Национальное антикоррупционное бюро проверяет государственные закупки Министерства обороны на сумму более 13 млрд грн. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в НАБУ на фоне скандала с контрактом на приобретение продуктов для армии, который разгорелся 21 января.

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"Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа", – говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Никаких дополнительных подробностей уголовного производства, кроме статьи Уголовного кодекса, НАБУ не сообщило. Предварительная квалификация дела – ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества в особо крупных размерах.

21 января издание ZN.ua опубликовало статью, в которой утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен.

23 января большой ответ на статью опубликовал министр обороны Алексей Резников. Свои объяснения также предоставила компания-поставщик. Они считают, что информация о повышенных ценах была манипуляционной.

Однако в Офисе президента заявили, что коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях.

Андрій Водяний

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