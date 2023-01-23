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НАБУ отреагировало на скандал с продуктами для ВСУ: проверит контракты на 13 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 16:16
НАБУ отреагировало на скандал с продуктами для ВСУ: проверит контракты на 13 млрд грн - Фото
Фото: Министерство обороны

Национальное антикоррупционное бюро проверяет государственные закупки Министерства обороны на сумму более 13 млрд грн. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в НАБУ на фоне скандала с контрактом на приобретение продуктов для армии, который разгорелся 21 января.

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"Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа", – говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Никаких дополнительных подробностей уголовного производства, кроме статьи Уголовного кодекса, НАБУ не сообщило. Предварительная квалификация дела – ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества в особо крупных размерах.

Андрій Водяний
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война набу минобороны
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