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Комитет ВР рекомендовал продлить закон об особом статусе Донбасса

Комитет ВР рекомендовал продлить закон об особом статусе Донбасса - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
11.12.2019, 16:34

Рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на 12 декабря

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 11 декабря, передает корреспондент LIGA.net.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рассмотрел законопроект №2569, инициаторами которого выступили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Они предлагают продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще на год, то есть до 31 декабря 2020 года.

Рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на четверг, 12 декабря.

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