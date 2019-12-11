Комитет ВР рекомендовал продлить закон об особом статусе Донбасса

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 11 декабря, передает корреспондент LIGA.net.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рассмотрел законопроект №2569, инициаторами которого выступили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.
Они предлагают продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще на год, то есть до 31 декабря 2020 года.
Рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на четверг, 12 декабря.
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