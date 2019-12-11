Комитет ВР рекомендовал продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Такое решение было принято на заседании комитета в среду, 11 декабря, передает корреспондент LIGA.net.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рассмотрел законопроект №2569, инициаторами которого выступили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Они предлагают продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще на год, то есть до 31 декабря 2020 года.

Рассмотрение законопроекта в сессионном зале запланировано на четверг, 12 декабря.

9 декабря на брифинге после нормандского саммита президент Владимир Зеленский заявил , что закон об особом статусе ОРДЛО могут продлить еще на год.

10 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в статью 1 закона об особом статусе ОРДЛО.

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