Кондолиза Райс: Сплоченность Украины и мастерство ее защитников достойны удивления

Возможность Украины эффективно сопротивляться агрессии России стала неожиданностью, но сама реакция украинцев на вторжение была закономерна, сказала в интервью Голосу Америки госсекретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс.

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Райс сказала, что "все были удивлены возможностями Украины, но не реакцией украинцев".

"Я была в Киеве много раз, была и в других уголках Украины. Я знаю, как сильна идентичность украинского народа. Я знаю, как они любят свой язык, очень отличающийся от русского", – пояснила она.

При этом Райс отметила, что "достойна удивления сплоченность страны, готовность к самопожертвованию, мастерство украинских войск".

Украина смогла укрепиться после оккупации Россией Крыма и урегулировать некоторые внутренние конфликты, считает Райс. "Очевидно, появилось сильное чувство украинской национальной идентичности, даже у тех, кто на востоке".

"Я бы сказала украинскому народу спасибо. Благодарим вас за то, что вы отстаиваете принципы и ценности, которые мы исповедовали на протяжении всех этих лет, – свободы личности, свободы и права определять свое будущее", – сказал она.

"Америка, я верю, с вами. Я очень благодарна, что украинцы отреагировали так, как они это сделали. Это очень тяжело, и, несомненно, и дальше будет тяжело. Но я надеюсь, что украинский народ верит так же, как и я, что мы будем с вами, когда агрессору будет дан отпор и придет время отстраиваться", – сказала Райс.

В этом же интервью Кондолиза Райс сказала, что украинцы готовы бороться за международную систему, при которой нельзя уничтожать более слабого соседа военной силой, и США крайне заинтересованы в том, чтобы преподать россиянам урок, что это не допускается.

8 января Кондолиза Райс и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс призвали дать Украине танки и ракеты большой дальности. Они считают, что Украина должна победить в войне, чтобы США и союзникам не пришлось воевать с Россией в будущем.

Сергій Бережний

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