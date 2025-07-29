Кондратюк призвала бойкотировать мероприятия с участием Матвиенко на саммите в Женеве

Елена Кондратюк (Фото: Facebook-аккаунт вице-спикера)

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала бойкотировать мероприятия с участием председателя Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) Валентины Матвиенко во время Всемирной конференции руководителей парламентов в Женеве. С соответствующим заявлением Кондратюк выступила в Facebook.

"Как и многие другие, я в шоке, что здесь делегация России, которая состоит из подсанкционных лиц во главе с Матвиенко. Как и многие другие, считаю, что этим людям не место на Всемирной конференции глав парламентов. Не знаю, что здесь хотят услышать от России. Знаю, что буду говорить я", – написала заместитель председателя ВРУ.

Она заявила, что будет говорить на саммите правду об Украине – об обстрелах и жертвах, о похищенных детях, которых Россия хочет менять на военнопленных, о противовоздушной обороне, об угрозе, которую РФ несет миру, а также об усилении санкций.

"Даже так: усиление дисциплины санкционной политики. Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания! Не могут распространять свои нарративы на наиболее представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?" – написала Кондратюк.

Она считает, что Матвиенко как лицо, которое одобрило вооруженную агрессию и все дальнейшие преступления против Украины, должна сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, создание которого поддержала Швейцария.

"Очень важно показать демарш всех демократических стран против присутствия России здесь, на саммите спикеров. Буду этим заниматься! Мы не можем позволить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции", — акцентировала чиновница.

Она призвала участников конференции к бойкоту любых публичных мероприятий с участием Матвиенко.

"Любое совместное фото или рукопожатие с ней – означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ", — акцентировала она.