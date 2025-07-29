Віцеспікерка Ради закликала бойкотувати заходи за участі Матвієнко на саміті в Женеві

Олена Кондратюк (Фото: Facebook-акаунт віцеспікерки)

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала бойкотувати заходи за участі голови Ради Федерації (верхня палата російського парламенту) Валентини Матвієнко під час Всесвітньої конференції керівників парламентів у Женеві. З відповідною заявою Кондратюк виступила в Facebook.

"Як і багато інших, я в шоці, що тут делегація Росії, яка складається з підсанкційних осіб на чолі з Матвієнко. Як і багато інших, вважаю, що цим людям не місце на Всесвітній конференції голів парламентів. Не знаю, що тут хочуть почути від Росії. Знаю, що говоритиму я", – написала заступниця голови ВРУ.

Вона заявила, що говоритиме на саміті правду про Україну – про обстріли та жертви, про викрадених дітей, який Росія хоче міняти на військовополонених, про протиповітряну оборону, про загрозу, яку РФ несе світу, а також про посилення санкцій.

"Навіть так: посилення дисципліни санкційної політики. Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання! Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?" – написала Кондратюк.

Вона вважає, що Матвієнко як особа, яка схвалила збройну агресію і всі подальші злочини проти України, має сидіти на лаві підсудних Спеціального міжнародного трибуналу, створення якого, підтримала Швейцарія.

"Дуже важливо показати демарш усіх демократичних країн проти присутності Росії тут, на саміті спікерів. Буду цим займатися! Ми не можемо дозволити ганебну присутність злочинців без будь-якої реакції", – акцентувала посадовиця.

Вона закликала учасників конференції до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі Матвієнко.

"Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ", – акцентувала вона.