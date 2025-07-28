"Місце Матвієнко – на лаві підсудних". МЗС відреагувало на поїздку соратниці Путіна до Швейцарії

Валентина Матвієнко (Фото: MAGALI GIRARDIN / EPA)

Місце глави російської Ради федерації Валентини Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних заходах. Про це заявив речник української дипломатії Георгій Тихий після візиту глави верхньої палати парламенту РФ на Всесвітній конференції керівників парламентів у Швейцарії.

"Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви є ганебним і не повинен був відбутися. Геноцидна Матвієнко несе персональну відповідальність за злочин агресії та всі подальші звірства після публічного схвалення введення російських збройних сил на територію України", – заявив прессекретар Міністерства закордонних справ.

За його словами, Україна закликає усіх учасників конференції, які "мають хоч якусь самоповагу", уникати потискання руки Матвієнко, котра "вкрита українською кров'ю".

Тихий анонсував, що Київ продовжить роботу над притягненням російської чиновниці до відповідальності.

"Ми продовжимо невтомно працювати над іншою поїздкою Валентини Матвієнко, на яку вона справді заслуговує, до Гааги, де незабаром розпочне свою роботу Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України", – зауважив речник МЗС.