"Место Матвиенко – на скамье подсудимых". МИД ответил на поездку оккупантки в Швейцарию
Место главы российского Совета федерации Валентины Матвиенко – на скамье подсудимых, а не на международных мероприятиях. Об этом заявил спикер украинской дипломатии Георгий Тихий после визита главы верхней палаты парламента РФ на Всемирной конференции руководителей парламентов в Швейцарии.
"Место Матвиенко – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву является позорным и не должен был состояться. Геноцидная Матвиенко несет персональную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после публичного одобрения введения российских вооруженных сил на территорию Украины", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел.
По его словам, Украина призывает всех участников конференции, которые "имеют хоть какое-то самоуважение", избегать пожатия руки Матвиенко, которая "покрыта украинской кровью".
Тихий анонсировал, что Киев продолжит работу над привлечением российской чиновницы к ответственности.
"Мы продолжим неутомимо работать над другой поездкой Валентины Матвиенко, которую она действительно заслуживает, в Гаагу, где вскоре начнет свою работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", – отметил спикер МИД.
- Заместитель главы Верховной Рады Кондратюк, которая находится на этой же конференции, назвала участие Матвиенко "замирением агрессора" и лицемерием. По словам украинского политика, об участии оккупантки она узнала на пути на мероприятие.
- Матвиенко – уроженка Украины, которая является одной из главных соратниц диктатора России. Весной 2014 года Совет федерации во главе с ней дал незаконное "разрешение" Путину на вторжение в Украину. В феврале 2022 года захватчица также поддержала полномасштабную войну. СБУ сообщила чиновнице о подозрении по ряду статей.
- Матвиенко и другие члены российской делегации, прибывшей в Швейцарию, находятся под санкциями этой страны, Евросоюза и Штатов.
- Швейцария позволяет въезжать к себе участникам деятельности международных институций, которые имеют штаб-квартиры на ее территории.
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