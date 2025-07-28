"Место Матвиенко – на скамье подсудимых". МИД ответил на поездку оккупантки в Швейцарию

Валентина Матвиенко (Фото: MAGALI GIRARDIN / EPA)

Место главы российского Совета федерации Валентины Матвиенко – на скамье подсудимых, а не на международных мероприятиях. Об этом заявил спикер украинской дипломатии Георгий Тихий после визита главы верхней палаты парламента РФ на Всемирной конференции руководителей парламентов в Швейцарии.

"Место Матвиенко – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск в Женеву является позорным и не должен был состояться. Геноцидная Матвиенко несет персональную ответственность за преступление агрессии и все дальнейшие зверства после публичного одобрения введения российских вооруженных сил на территорию Украины", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

По его словам, Украина призывает всех участников конференции, которые "имеют хоть какое-то самоуважение", избегать пожатия руки Матвиенко, которая "покрыта украинской кровью".

Тихий анонсировал, что Киев продолжит работу над привлечением российской чиновницы к ответственности.

"Мы продолжим неутомимо работать над другой поездкой Валентины Матвиенко, которую она действительно заслуживает, в Гаагу, где вскоре начнет свою работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", – отметил спикер МИД.