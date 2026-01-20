"Конечно мы хотим большего". Зеленский оценил санкционную политику Трампа

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет больше санкций со стороны Соединенных Штатов против России, в то же время положительно оценил остановку танкеров "теневого флота". Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос в чате Офиса президента.

Главу государства попросили оценить посредническую работу президента США Дональда Трампа по урегулированию войны России против Украины.

"Скажу вам откровенно, нам нужно выжить. Мы боремся за свою независимость, за свою свободу, за свое существование. В этой борьбе нам нужна любая помощь", – сказал Зеленский.

Он добавил, что благодарен США за помощь. По его словам, Трамп "восстановил разведку", "у нас есть ракеты Patriot".

"Не все идеально, но оно приходит. Мы благодарны за такую помощь", – добавил президент.

Он констатировал, что пока Штатам не хватило сил остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Хотя на этом дипломатическом пути, скажу откровенно, почти три документа, важные документы, они готовы. И они будут защищать нас в будущем, и те, которые будут восстанавливать жизнь в Украине", – сказал глава государства.

Что касается санкционной политики, Зеленский заявил, что "конечно мы хотим большего".

"Тем не менее, танкеры останавливались Соединенными Штатами Америки и президентом. Санкции на энергетику вводились. Может ли Америка сделать больше? Может. И мы очень этого хотим, мы считаем, что американцы способны это сделать. Они силу свою демонстрировали не раз", – резюмировал он.

20 декабря 2025 года Зеленский заявлял, что хочет большего давления на Россию со стороны США. Он убежден, что РФ не может самостоятельно изменить свою позицию. Она рассматривала и рассматривает полную оккупацию Украины.