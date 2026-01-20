"Авжеж ми хочемо більшого". Зеленський оцінив санкційну політику Трампа

Президент подякував американському колезі за розвіддані та ракети до систем ППО

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче більше санкцій із боку Сполучених Штатів проти Росії, водночас позитивно оцінив зупинку танкерів "тіньового флоту". Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання в чаті Офісу президента.

Главу держави попросили оцінити посередницьку роботу президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України.

"Скажу вам відверто, нам потрібно вижити. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. В цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога", – сказав Зеленський.

Він додав, що вдячний США допомогу. За його словами, Трамп "відновив розвідку", "у нас є ракети Patriot".

"Не все ідеально, але воно приходить. Ми вдячні за таку допомогу", – додав президент.

Він констатував, що поки що Штатам не вистачило сил зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

"Хоча на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, майже три документи, важливі документи, вони готові. І вони будуть захищати нас у майбутньому, і ті, які будуть відновлювати життя в Україні", – сказав глава держави.

Що стосується санкційної політики, Зеленський заявив, що "авжеж ми хочемо більшого".

"Проте, танкери зупинялися Сполученими Штатами Америки й президентом. Санкції на енергетику вводилися. Чи може Америка зробити більше? Може. І ми дуже цього хочемо, ми вважаємо, що американці спроможні це зробити. Вони силу свою демонстрували не раз", – резюмував він.