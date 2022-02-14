"Конец отношений с Европой": В бундестаге обсуждают конфискацию имущества олигархов из РФ

Нужно ясно дать понять лидеру РФ Владимиру Путину, что нападение на Украину будет означать для России "конец отношений с Европой", сказал зампредседателя фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф вечером 13 февраля в эфире телеканала Bild TV.

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Ламбсдорфф полагает, что при таком развитии событий экономическое взаимодействие между Германией и Россией "будет сведено к абсолютному минимуму".

Депутат считает, что одной из форм санкций против России при вторжении в Украину может стать конфискация недвижимости российских олигархов в Германии и что к введению санкций против российских фигурантов следует подходить "более политически, чем юридически".

"Если не будет уверенности в (законности) источников средств, использованных для приобретения недвижимости "лица икс", возможно, нам следует конфисковать недвижимость "лица икс", – предложил Ламбсдорфф. Депутат бундестага указал, что некоторые российские олигархи "имеют огромные владения в Берлине".

Среди других вероятных санкционных мер Ламбсдорфф упомянул ограничение свободы въезда для фигурантов санкций и замораживание их счетов.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в Кремле "поняли сигнал о санкциях", которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Шольц также подтвердил, что согласен остановить Северный поток-2 в случае обострения конфликта в Украине.

Сегодня состоится визит Шольца в Киев, на следующий день он планирует встретиться с Путиным.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Польши Анджей Дуда и Франции Эмманюэль Макрон пригрозили России огромными последствиями в случае нового нападения на Украину. Об этом они заявили после встречи лидеров Веймарского треугольника в Берлине.

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Сергей Бережной

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