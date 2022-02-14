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"Конец отношений с Европой": В бундестаге обсуждают конфискацию имущества олигархов из РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 10:37
Александер Ламбсдорфф (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Нужно ясно дать понять лидеру РФ Владимиру Путину, что нападение на Украину будет означать для России "конец отношений с Европой", сказал зампредседателя фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф вечером 13 февраля в эфире телеканала Bild TV

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Ламбсдорфф полагает, что при таком развитии событий экономическое взаимодействие между Германией и Россией "будет сведено к абсолютному минимуму".

Депутат считает, что одной из форм санкций против России при вторжении в Украину может стать конфискация недвижимости российских олигархов в Германии и что к введению санкций против российских фигурантов следует подходить "более политически, чем юридически".

"Если не будет уверенности в (законности) источников средств, использованных для приобретения недвижимости "лица икс", возможно, нам следует конфисковать недвижимость "лица икс", – предложил Ламбсдорфф. Депутат бундестага указал, что некоторые российские олигархи "имеют огромные владения в Берлине". 

Среди других вероятных санкционных мер Ламбсдорфф упомянул ограничение свободы въезда для фигурантов санкций и замораживание их счетов.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в Кремле "поняли сигнал о санкциях", которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Шольц также подтвердил, что согласен остановить Северный поток-2 в случае обострения конфликта в Украине.

Сегодня состоится визит Шольца в Киев, на следующий день он планирует встретиться с Путиным.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Будет ли новое вторжение: главное – хроника

Сергей Бережной
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агрессия России александер ламбсдорфф Германия санкции бундестаг
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