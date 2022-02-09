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Шольц, Макрон и Дуда встретились в Берлине. Грозят РФ последствиями за вторжение в Украину

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09.02.2022, 07:58
Шольц, Макрон и Дуда встретились в Берлине. Грозят РФ последствиями за вторжение в Украину - Фото
Анджей Дуда, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон (Фото - Kancelaria Prezydenta RP, Facebook)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президенты Польши Анджей Дуда и Франции Эмманюэль Макрон пригрозили России огромными последствия в случае нового нападения на Украину. Об этом они заявили после встречи лидеров Веймарского треугольника в Берлине, передает DW.

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В заявлении правительства Германии говорится, что лидеры призывают Россию к деэскалации на границе с Украиной и конструктивному диалогу о безопасности в Европе. Лидеры также предупредили: любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь "огромные последствия и издержки" для Москвы.

Шольц заявил, что у союзников по НАТО есть согласие по нынешней ситуации. Он сказал, что общая цель – избежать войны в Европе.

"Наша позиция состоит в том, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далекоидущие последствия в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане", – сказал он.

Дуда отметил, что лидеры трех стран не откажутся от усилий по снижению напряженности в отношениях России и Украины. Он заявил, что главная задача – найти решение, как не допустить войны. "Я верю, что мы ее (задачи. – Ред.) добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня – это единство и солидарность", – добавил Дуда.

Макрон же призвал к переговорам с Москвой о безопасности, на которых необходимо подчеркнуть неприкосновенность границ Европы. "Мы должны вместе найти пути и средства для ведения требовательного диалога с Россией", – сказал он.

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Марк Сировой
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