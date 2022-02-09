Шольц, Макрон и Дуда встретились в Берлине. Грозят РФ последствиями за вторжение в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц и президенты Польши Анджей Дуда и Франции Эмманюэль Макрон пригрозили России огромными последствия в случае нового нападения на Украину. Об этом они заявили после встречи лидеров Веймарского треугольника в Берлине, передает DW.
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В заявлении правительства Германии говорится, что лидеры призывают Россию к деэскалации на границе с Украиной и конструктивному диалогу о безопасности в Европе. Лидеры также предупредили: любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь "огромные последствия и издержки" для Москвы.
Шольц заявил, что у союзников по НАТО есть согласие по нынешней ситуации. Он сказал, что общая цель – избежать войны в Европе.
"Наша позиция состоит в том, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далекоидущие последствия в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане", – сказал он.
Дуда отметил, что лидеры трех стран не откажутся от усилий по снижению напряженности в отношениях России и Украины. Он заявил, что главная задача – найти решение, как не допустить войны. "Я верю, что мы ее (задачи. – Ред.) добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня – это единство и солидарность", – добавил Дуда.
Макрон же призвал к переговорам с Москвой о безопасности, на которых необходимо подчеркнуть неприкосновенность границ Европы. "Мы должны вместе найти пути и средства для ведения требовательного диалога с Россией", – сказал он.
- Макрон на этой неделе встретился в Москве с лидером России Владимиром Путиным, а затем прилетел в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Он призвал строить новые механизмы безопасности в Европе и заявил, что выполнение минских соглашений – главный путь к миру.
- Также Франция согласилась помочь Украине по многим направлениям, в частности даст 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
- 7 февраля Шольц обсуждал ситуацию вокруг Украины с лидером США Джо Байденом. В тот же день в Украине была глава МИД Германии Анналена Бербок, она обсудила с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой вопрос поставок оружия из Германии. По словам Кулебы, готов "проект решения".
- На прошлой неделе в Украине был премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что Польша стоит плечом к плечу с Украиной и помогает делами, а не словами. На этой неделе в Украину должны доставить польское оружие.
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