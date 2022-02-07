Бербок перед вылетом в Киев: На карту поставлен мир в Европе. Мы готовы к любому сценарию

Европа и союзники "сообща ответят" на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины, причем "жесткими, очень конкретными мерами". Об этом заявила перед отъездом в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Это ее второй визит в Киев менее чем за месяц. Она признает: "непросто" добиваться мирного урегулирования войны России против Украины.

"В то же время мы все понимаем, что поставлено на карту, когда наблюдаем за стягиванием российских войск в приграничные с Украиной районы, их маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями. На карту поставлено не что иное, как мир в Европе", – заявила она, добавив, что в борьбе за это нужно прилагать "все усилия".

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Бербок заверила, что во время визита в Киев "четко прояснит" позицию Берлина: "Как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7, мы без всяких "но" выступаем за территориальную целостность страны и стоим на стороне народа Украины".

Сообщений о том, что Германия откажется от газопровода Северный поток-2, если РФ снова вторгнется в Украину, в пресс-релизе не было.

Перед вылетом Бербок поговорила с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, о чем уведомила в Twitter: "Наш общий посыл ясен: мы готовы к любому сценарию – суверенитет Украины для нас не подлежит обсуждению".

Сегодня, 7 февраля, в Украине день интенсивной дипломатии: приедут главы МИД Германии, Австрии, Чехии и Словакии.

В начале визита Бербок посетит мемориал в память о жертвах Голодомора и военный госпиталь в Киеве. Помимо переговоров, она посетит прифронтовую территорию. Глава МИД ФРГ говорит, что впечатлена тем, "насколько уравновешены украинцы" перед лицом угрозы.

Евгений Пилипенко

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