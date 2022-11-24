Конфликт о номерных знаках. Сербия и Косово достигли договоренности – США приветствуют
Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках, сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
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"Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", – написал он.
По словам Борреля, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств. Он пригласит стороны в ближайшие дни для обсуждения дальнейших шагов
США приветствуют соглашение и считают его гигантским шагом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе, говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса.
" Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как наилучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово", – добавил он.
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