UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конфликт о номерных знаках. Сербия и Косово достигли договоренности – США приветствуют

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 08:28
Конфликт о номерных знаках. Сербия и Косово достигли договоренности – США приветствуют - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках, сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", – написал он.

По словам Борреля, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств. Он пригласит стороны в ближайшие дни для обсуждения дальнейших шагов

США приветствуют соглашение и считают его гигантским шагом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе, говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса.

" Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как наилучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово", – добавил он.

Читайте также: В Германии настаивают, чтобы Сербия сделала выбор: ЕС или Россия – Welt

СПРАВКА. В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, которые не признают власть Приштины. Власти Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После столкновений в конце июля решение о переводе номеров откладывали.

Читайте также: Вучич – на вопрос, почему Сербия не вводит санкции против РФ: А почему не против Словении?

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
косово сербия госдеп номера Жозеп Боррель Нед Прайс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 