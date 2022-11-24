Конфликт о номерных знаках. Сербия и Косово достигли договоренности – США приветствуют

Сербия и Косово достигли договоренности в конфликте об автомобильных номерных знаках, сообщил в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

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"Очень приятно сообщить, что главные переговорщики Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", – написал он.

По словам Борреля, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств. Он пригласит стороны в ближайшие дни для обсуждения дальнейших шагов

США приветствуют соглашение и считают его гигантским шагом на пути к обеспечению мира и стабильности в регионе, говорится в заявлении спикера Госдепа Неда Прайса.

" Мы поддерживаем диалог при содействии ЕС как наилучший путь для продвижения европейского будущего Сербии и Косово", – добавил он.

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СПРАВКА. В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, которые не признают власть Приштины. Власти Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После . В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, которые не признают власть Приштины. Власти Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После столкновений в конце июля решение о переводе номеров откладывали

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Марко Сировой

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