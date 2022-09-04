Вучич – на вопрос, почему Сербия не вводит санкции против РФ: А почему не против Словении?

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не может объяснить своему народу, почему против России нужно вводить санкции, пишет сербский сайт.

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Отвечая на вопрос словенского журналиста об отказе от присоединения к санкциям против России, Вучич сказал в субботу, что Россия не нарушала территориальную целостность Сербии, в отличие от признавшей независимость Косово Словении.

"Как я могу объяснить людям, что мы вводим санкции против России, а не Словении? Россия не нарушила территориальную целостность Сербии, а Словения нарушила. Тогда почему бы не ввести санкции против Словении? Я взял пример Словении, которая является дружественной для нас страной, но это касается и Франции, Америки", – сказал Вучич.

В июне Вучич заявил, что Сербия осудила вторжение России в Украину, но страна "в очень сложной ситуации" с точки зрения энергообеспечения и также имеет традиционные "особые связи" с Россией.

В апреле 42% сербов назвали неоправданным нападение РФ на Украину, 35% – оправданным.

В том же месяце тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину.

7 июня США призвали Сербию согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой, если она хочет в ЕС.

Андрій Водяний

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