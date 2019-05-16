Конфликт в ПЦУ могут вынести для обсуждения на синоде – Епифаний

Глава ПЦУ Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На заседание Священного синода могут вынести для обсуждения конфликт, который возник в Православной украинской церкви в последние дни. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний в интервью Би-би-си.

"В целом на Священном синоде будет обсуждаться общее состояние дел в нашей церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, обсудят ли на синоде "скандал и противостояние в церкви".

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Заседание Священного синода состоится 24 мая.

Как ранее сегодня сообщалось, Епифаний также отверг обвинения Филарета в том, что он якобы пытается отправить почетного патриарха ПЦУ на покой.

И глава ПЦУ, и Филарет ранее заявляли, что в Украинской церкви нет раскола и единство важно сохранить, однако почетный патриарх при этом считает, что и Киевский патриархат тоже нужно сохранить.

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