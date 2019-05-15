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15.05.2019, 13:42

Филарет: Ситуация в ПЦУ - не раскол, но КП нужно сохранить

Филарет: Ситуация в ПЦУ - не раскол, но КП нужно сохранить - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Патриарх говорит, что раскола нет и нужно сохранить единство, однако считает, что нужно сохранить Киевский патриархат внутри страны

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Для получения статуса патриархата необходимо сохранить единство Украинской православной церкви, но Киевский патриархат тоже необходимо сохранить. Об этом заявил член Синода ПЦУ, почетный патриарх Филарет журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, не ведут ли его действия к расколу в церкви и не обманул ли он Вселенского патриарха, когда согласился на статус метрополии при предоставлении Томоса, Филарет сказал: "Я Вселенского патриарха не обманул. Я принимаю Томос про автокефалию Украинской православной церкви в статусе Киевской митрополии... В будущем мы хотим получить статус патриархата. Но для этого мы должны работать на объединение. Этого хочет и Вселенский патриарх".

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Филарет подчеркнул, что, по его мнению, для создания единой церкви необходимо сохранить Киевский патриархат внутри страны.

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14 мая глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что в ПЦу раскола нет и не будет, однако есть некоторые испытания, которые церковь преодолеет.

Ранее сегодня сообщалось, что, по мнению Филарета, Епифаний "угоден Москве".

Читайте также: Тема дня. Филарет пошел против Епифания. Это грозит ПЦУ расколом?

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Теги: церковь, филарет, пцу
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