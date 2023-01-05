Конгресс США. Маккарти шесть раз не смогли избрать спикером, хоть его и поддержал Трамп

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти не смог с шестой попытки стать спикером Палаты. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новая Палата с республиканским большинством (222 на 212) собралась 3 января и должна была избрать спикера. Но впервые за 100 лет не смогла этого сделать с первой попытки.

Маккарти нужны были 218 голосов, однако он набирал 202-203. Против него в трех турах голосовали около 20 крайних правых трампистов, которые требуют уступок, в частности по процедуре импичмента спикеру.

Перед повторным голосованием 4 января Маккарти поддержал экс-президент США Дональд Трамп. Однако это не помогло – он снова проиграл три подряд голосования с результатом в 201 голос.

Новое голосование запланировано на 5 января.

Маккарти перед ноябрьскими выборами в Конгресс высказался против "безлимитного чека" для Украины, хоть и выступает за поддержку.

Читайте также: Разбор | "Закат эпохи Трампа". Раскол республиканцев в Конгрессе США: есть ли риски для Украины

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.