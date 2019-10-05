Конгресс США требует от Белого дома все документы по делу Трампа

Представители Демократической партии в Конгрессе США потребовали от Белого дома предоставить все документы, которые связаны с расследованием в рамках подготовки процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по международным делам Палаты представителей.
Они хотят получить все документы, которые относятся к делу о телефонном разговоре Трампа и президента Владимира Зеленского.
В сообщении говорится, что соответствующие бумаги должны быть переданы им до 18 октября. Предыдущие запросы в Белом доме проигнорировали.
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