Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Конгресс США требует от Белого дома все документы по делу Трампа

Конгресс США требует от Белого дома все документы по делу Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
05.10.2019, 15:30

Представители демократической партии хотят получить все документы, связанные с телефонным разговором президентов США и Украины

Представители Демократической партии в Конгрессе США потребовали от Белого дома предоставить все документы, которые связаны с расследованием в рамках подготовки процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по международным делам Палаты представителей. 

Они хотят получить все документы, которые относятся к делу о телефонном разговоре Трампа и президента Владимира Зеленского

В сообщении говорится, что соответствующие бумаги должны быть переданы им до 18 октября. Предыдущие запросы в Белом доме проигнорировали. 

  • Недавно была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Дональдом Трампом.
  • В беседе украинский президент сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байденаполитического конкурента Трампа. 
  • Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.

Читайте также: Трамп: Происходящее - это не импичмент, а госпереворот

Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 