Конгрессмен: США могли бы принять помощь Украине без согласия спикера Джонсона

Американские законодатели могут подать discharge petition, и голосование за помощь Украине не потребует согласия Майка Джонсона

Джим Коста (Фото: ЕРА/ALI ABBAS)

У Конгресса США есть возможность принять помощь Украине без согласия спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Об этом в интервью Европейской правде заявил конгрессмен от Демократической партии Джим Коста.

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"Да, мы можем подать так называемую discharge petition, и тогда голосование не потребует согласия спикера", – сказал он.

По словам Косты, если достаточное количество республиканцев проголосуют за эту петицию – закон будет вынесен на рассмотрение.

Это, по мнению американского законодателя, вполне реально.

"Хотя есть и другие сценарии, которые мы обсуждаем. Я хочу подчеркнуть, что сторонники предоставления помощи Украине – включая президента США – будут делать все возможное для принятия. Спикер Джонсон сейчас в очень сложном положении, и я считаю, что он в значительной степени сам виноват в этом. Он сам загнал себя в угол", – высказался Коста.

14 февраля 2024 года американский президент призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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