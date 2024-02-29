Конгресмен: США могли б ухвалити допомогу Україні без згоди спікера Джонсона
Конгрес США має можливість ухвалити допомогу Україні без згоди спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це в інтерв'ю Європейській правді заявив конгресмен від Демократичної партії Джим Коста.
"Так, ми можемо подати так звану discharge petition, і тоді голосування не потребуватиме згоди спікера", – сказав він.
За словами Кости, якщо достатня кількість республіканців проголосують за цю петицію – закон буде винесено на розгляд.
Це, на думку американського законодавця, цілком реально.
"Хоча є й інші сценарії, які ми обговорюємо. Я хочу підкреслити, що прибічники надання допомоги Україні – включно з президентом США – робитимуть усе можливе для ухвалення. Спікер Джонсон зараз у дуже складному становищі, і я вважаю, що він значною мірою сам винен у цьому. Він сам загнав себе в кут", – висловився Коста.
- 14 лютого 2024 року американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.
- 28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
Читайте також: Лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися щодо допомоги Україні