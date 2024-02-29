Конгресмен: США могли б ухвалити допомогу Україні без згоди спікера Джонсона

Американські законодавці можуть подати discharge petition, і голосування за допомогу Україні не потребуватиме згоди Майка Джонсона

Джим Коста (Фото: ЕРА/ALI ABBAS)

Конгрес США має можливість ухвалити допомогу Україні без згоди спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це в інтерв'ю Європейській правді заявив конгресмен від Демократичної партії Джим Коста.

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"Так, ми можемо подати так звану discharge petition, і тоді голосування не потребуватиме згоди спікера", – сказав він.

За словами Кости, якщо достатня кількість республіканців проголосують за цю петицію – закон буде винесено на розгляд.

Це, на думку американського законодавця, цілком реально.

"Хоча є й інші сценарії, які ми обговорюємо. Я хочу підкреслити, що прибічники надання допомоги Україні – включно з президентом США – робитимуть усе можливе для ухвалення. Спікер Джонсон зараз у дуже складному становищі, і я вважаю, що він значною мірою сам винен у цьому. Він сам загнав себе в кут", – висловився Коста.

14 лютого 2024 року американський президент закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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