Конгрессмен США: Нет вариантов оставить Украину без помощи, слишком важный вопрос

В Конгрессе США не пройдет вариант, при котором Украина может остаться без помощи, это слишком важный вопрос, чтобы оставить его без решения. Об этом заявил глава комитета Конгресса по иностранным делам республиканец Майкл Маккол, пишет Reuters.

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Маккол заявил, что "в принципе нет вариантов", что помощь для Украины не будет одобрена Конгрессом. "Это слишком важно", – подчеркнул он.

При этом, пишет агентство, обеспечить выделение финансирования для помощи Украине будет "политически сложно" для спикера Майка Джонсона. Но пока ему удается сдерживать негативную реакцию правых республиканцев, которые недовольны тем, что бюджетная резолюция Джонсона была принята при поддержке демократов.

Многие из крайних консерваторов выступают против помощи США Украине, и достаточно голосов нескольких из них, чтобы убрать Джонсона из кресла спикера, как ранее это было проделано с его предшественником Кевином Маккарти. Эта группа ставит одобрение помощи Украине в зависимость от ужесточения иммиграционной политики и других вопросов, которые не находят поддержки в Конгрессе даже среди умеренных республиканцев.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер пообещал, что законопроект о помощи Украине будет вынесен на голосование в День Благодарения (26 ноября). Шумер также признал, что в тот же пакет решений войдет соглашение по пограничной политике.

За полтора месяца до начала 2024 года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Собственных доходов государству едва хватает на финансирование военной кампании, дефицит госбюджета – более 1,6 трлн.

20 октября 2023 года Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

17 ноября в Пентагоне заявили, что принятие пакета помощи Украине и Израилю принципиально важно для национальной безопасности США призвали Конгресс сделать это.

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