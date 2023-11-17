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Конгресмен США: Немає варіантів залишити Україну без допомоги, надто важливе питання

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 15:49
Конгресмен США: Немає варіантів залишити Україну без допомоги, надто важливе питання - Фото
Майкл Маккол (Фото - EPA)

У Конгресі США не пройде варіант, коли Україна може залишитися без допомоги, це надто важливе питання, щоб залишити його без рішення. Про це заявив голова комітету Конгресу із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, пише Reuters.

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Маккол заявив, що "в принципі немає варіантів", що допомога для України не буде схвалена Конгресом. "Це надто важливо", – наголосив він.

При цьому, пише агентство, забезпечити виділення фінансування для допомоги Україні буде "політично складно" для спікера Майка Джонсона. Але поки що йому вдається стримувати негативну реакцію правих республіканців, які незадоволені тим, що бюджетна резолюція Джонсона була прийнята за підтримки демократів.

Багато хто з крайніх консерваторів виступає проти допомоги США Україні, і достатньо голосів кількох з них, щоб прибрати Джонсона з крісла спікера, як раніше це було зроблено з його попередником Кевіном Маккарті. Ця група ставить схвалення допомоги Україні у залежність від посилення імміграційної політики та інших питань, які не знаходять підтримки у Конгресі навіть серед поміркованих республіканців.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер пообіцяв, що законопроєкт про допомогу Україні буде винесений на голосування у День Подяки (26 листопада). Шумер також визнав, що до того ж пакету рішень увійде угода щодо прикордонної політики.

За півтора місяці до початку 2024 року Україна ще не отримала підтверджень фінансової підтримки від США та Євросоюзу, двох основних донорів. Власних доходів державі ледве вистачає фінансування військової кампанії, дефіцит держбюджету – понад 1,6 трлн.

  • 20 жовтня 2023 року Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
  • Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
  • 17 листопада в Пентагоні заявили, що ухвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю принципово важливе для національної безпеки США закликали Конгрес зробити це.
Сергій Бережний
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