Конгрессмены призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю – их поддержала Пелоси

Подписанты призвали воздержаться от поставки оружия, пока не завершится расследование авиаудара по гуманитарному конвою World Central Kitchen

Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

5 апреля более 30 демократов из Конгресса США подписали письмо президенту Джо Байдену и государственному секретарю Энтони Блинкену, в котором призвали прекратить поставки оружия Израилю. Под письмом также подписалась эксспикер Палаты представителей и ключевая союзница американского президента Нэнси Пелоси.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Демократы отметили, что "в свете недавнего обстрела работников гуманитарных организаций, а также постоянно углубляющегося гуманитарного кризиса", они считают неоправданным одобрение поставок оружия.

Подписанты призвали США воздержаться от будущих поставок оружия, пока не завершится американское расследование авиаудара по гуманитарному конвою World Central Kitchen. Или же пока Израиль "не уменьшит в достаточной степени вред, который наносит гражданскому населению Газы".

Его подписали Пелоси и 36 других демократов, в частности: конгрессвумен-демократка Барбара Ли, Рашиду Тлаиб и Александрию Окасио-Кортес.

Издание The Guardian сообщило, что накануне подписания письма ведущие сенаторы из Демократической партии усилили давление на Белый дом с требованием действовать. Это произошло через несколько часов после того, как Джо Байден призвал Израиль принять конкретные меры для защиты гражданского населения и гуманитарных работников в Газе и пригрозил возможностью прекратить военную поддержку со стороны США.

Издание отметило, что прогрессивный сенатор Берни Сандерс был среди тех, кто высказался решительно. Он заявил, что "Израиль не должен получить ни одного цента военной помощи", пока существенно не облегчит поставки продовольствия в регион, который, как подозревают США, уже борется с голодом.

30 марта издание The Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников сообщило, что администрация президента США Байдена одобрила передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения Вашингтона по поводу предполагаемого военного наступления израильской армии на город Рафах на юге Газы.

12 февраля сообщалось, что в 2024 году Израилю придется реализовать почти рекордное количество облигаций, чтобы профинансировать войну против группировки ХАМАС.

26 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху упрекнул США в недостаточной поддержке своей страны.

Читайте также: США ожидают атаку Ирана из-за возможного авиаудара Израиля по консульству в Сирии – CNN