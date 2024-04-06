Конгресмени закликали Байдена припинити постачання зброї Ізраїлю – їх підтримала Пелосі

Підписанти закликали утриматися від постачання зброї, поки не завершиться розслідування авіаудару по гуманітарному конвою World Central Kitchen

Ненсі Пелосі (Фото: EPA)

5 квітня понад 30 демократів з Конгресу США підписали лист до президента Джо Байдена та державного секретаря Ентоні Блінкена, у якому закликали припинити постачання зброї Ізраїлю. Під листом також підписалася ексспікерка Палати представників та ключова союзниця американського президента Ненсі Пелосі.

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Демократи наголосили, що "у світлі нещодавнього обстрілу працівників гуманітарних організацій, а також гуманітарної кризи, що постійно поглиблюється", вони вважають невиправданим схвалення постачань зброї.

Підписанти закликали США утриматися від майбутнього постачання зброї, поки не завершиться американське розслідування авіаудару по гуманітарному конвою World Central Kitchen. Або ж поки Ізраїль "не зменшить достатньою мірою шкоду, якої завдає цивільному населенню Гази".

Його підписали Пелосі та 36 інших демократів, зокрема: конгресвумен-демократка Барбара Лі, Рашиду Тлаїб і Александрію Окасіо-Кортес.

Видання The Guardian повідомило, що напередодні підписання листа провідні сенатори з Демократичної партії посилили тиск на Білий дім з вимогою діяти. Це сталося через кілька годин після того, як Джо Байден закликав Ізраїль вжити конкретних заходів для захисту цивільного населення та гуманітарних працівників у Газі та пригрозив можливістю припинити військову підтримку з боку США.

Видання зазначило, що прогресивний сенатор Берні Сандерс був серед тих, хто висловився найрішучіше. Він заявив, що "Ізраїль не повинен отримати жодного цента військової допомоги", доки суттєво не полегшить постачання продовольства в регіон, який, як підозрюють США, вже бореться з голодом.

30 березня видання The Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників повідомило, що адміністрація президента США Байдена схвалила передання Ізраїлю бомб і винищувачів на кілька мільярдів доларів, попри побоювання Вашингтона з приводу ймовірного військового наступу ізраїльської армії на місто Рафах на півдні Гази.

12 лютого повідомлялося, що у 2024 році Ізраїлю доведеться реалізувати майже рекордну кількість облігацій, щоб профінансувати війну проти угруповання ХАМАС.

26 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дорікнув США недостатньою підтримкою своєї країни.

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