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Конгрессмены США попросили соцсети заархивировать доказательства военных преступлений РФ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 21:59
Конгрессмены США попросили соцсети заархивировать доказательства военных преступлений РФ - Фото
Конгресс США (Фото: pixabay.com)

Четыре высокопоставленных демократа из Конгресса США направили официальные запросы генеральным директорам YouTube, TikTok, Twitter и Meta с просьбой сохранить и заархивировать контент, который может быть использован в качестве доказательства военных преступлений России в Украине. Об этом сообщает NBC News.

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Письма подписали члены Палаты представителей: глава комитета по надзору Кэролин Мэлони, глава комитета по иностранным делам Грегори Микс, глава подкомитета по национальной безопасности Стивен Линч, глава подкомитета по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности Уильям Китинг.

Они специально просят компании "помечать контент как содержащий потенциальные доказательства военных преступлений и других злодеяний".

Запрос поступил в связи с тем, что в социальных сетях продолжают накапливаться доказательства потенциальных военных преступлений России.

Хотя письма законодателей не имеют силы вызова в суд, которая позволила бы им добиваться судебного исполнения, компании, администрирующие соцсети, исторически выполняли подобные запросы, отмечает издание.

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Вадим Ребрина
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Россия военные преступления соцсети конгресс сша
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