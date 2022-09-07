Конкурс в НАБУ. Рада отсеяла кандидатов, которые долго были за границей во время войны

Верховная Рада запретила участвовать в конкурсе на вакансию директора НАБУ тем претендентам, которые уезжали за границу во время войны без уважительных причин и находились там совокупно более 21 дня. Соответствующий законопроект №8003 в среду поддержали 285 народных депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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"Почему именно 21 день, почему только для главы НАБУ, почему сейчас – так никто и не объяснил", – написал он в Telegram.

Прописанное депутатами ограничение будет действовать только для одного конкурса, который должен пройти до конца 2022 года.

Ни в пояснительной записке, ни в других сопроводительных документах в законопроект не содержится никаких объяснений и аргументации в пользу установления этого ограничения.

Главное научно-экспертное управление Рады не поддержало законопроект.

Оно указало, что факт нахождения кандидата на должность директора НАБУ за пределами Украины "вряд ли можно считать противоправным". Он мог на законных основаниях находиться за границей в связи с волонтерской или профессиональной деятельностью, быть в законном отпуске и уехать для отдыха за границу еще до введения военного положения и т.д.

Кроме того, в случае возникновения в будущем необходимости повторного проведения конкурса в НАБУ пребывание человека за рубежом уже не будет считаться препятствием для участия в конкурсе.

Этот законопроект авторства главы Слуги народа Давида Арахамии зарегистрировали в Верховной Раде 6 сентября вместо скандального законопроекта №7654, который раскритиковали послы G7, оппозиция и антикоррупционные организации.

Один из собеседников LIGA.net в руководстве Слуги народа рассказал, что ключевая цель этого законопроекта – чтобы на конкурс не прошли "всякие рябошапки".

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Андрій Водяний

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