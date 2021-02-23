Конкурсной госслужбе – быть. Рада приняла закон о возобновлении конкурсов для госслужащих

Сегодня Верховная Рада провела внеочередное заседание. На повестку дня был вынесен законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов при приеме на работу в госорганы. Спустя час депутаты большинством утвердили его – за проголосовало 267 нардепов.

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Ранее президент Владимир Зеленский ветировал этот законопроект, попросив убрать из документа ограничения полномочий лиц, исполняющих обязанности министров.

На сегодняшнем заседании закон был принят с поправками от президента. За него проголосовало 226 депутатов от Слуги народа, 18 – от партии За майбутне, 17 – от Довиры и шесть внефракционных нардепов.

В апреле 2020 года Рада решила временно отменить проведение конкурсов для госслужащих – до окончания карантина с кандидатами проводится собеседования и заключаются временные контракты.

16 февраля 2021 года парламент одобрил во втором чтении законопроект о возобновлении конкурсов при приеме на госслужбу.

18 февраля Зеленский ветировал законопроект, принятый Радой во втором чтении – вернул с предложениями и отправил на доработку.

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Дарья Мостовая

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