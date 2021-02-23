UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Конкурсной госслужбе – быть. Рада приняла закон о возобновлении конкурсов для госслужащих

23.02.2021, 13:10
Конкурсной госслужбе – быть. Рада приняла закон о возобновлении конкурсов для госслужащих - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня Верховная Рада провела внеочередное заседание. На повестку дня был вынесен законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов при приеме на работу в госорганы. Спустя час депутаты большинством утвердили его – за проголосовало 267 нардепов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее президент Владимир Зеленский ветировал этот законопроект, попросив убрать из документа ограничения полномочий лиц, исполняющих обязанности министров.

На сегодняшнем заседании закон был принят с поправками от президента. За него проголосовало 226 депутатов от Слуги народа, 18 – от партии За майбутне, 17 – от Довиры и шесть внефракционных нардепов.

Читайте также: Вето президента. Зеленский просит Раду изменить закон о конкурсах на госслужбу: о чем речь

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский конкурс законопроект вето госслужба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 