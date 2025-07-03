Конституционный суд заработает после пяти месяцев паузы

Александр Водянников (Фото: Верховный суд)

Новоназначенный судья Конституционного суда Александр Водянников принял присягу во время специального пленарного заседания институции – и теперь в ней восстановлен кворум. Об этом сообщает Укринформ.

Водянников зачитал присягу и закрепил ее личной подписью – после этого и.о. главы КСУ Александр Петришин вручил ему судейскую мантию, нагрудный знак и удостоверение.

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Теперь в КСУ 12 судей, в нем снова есть кворум (минимальное количество членов для принятия решений).

Конституционный суд фактически был парализован с января 2025 года, когда у трех судей одновременно истек срок полномочий. Среди основных функций институции – принятие решений о том, соответствуют ли законы Конституции.

Президент Владимир Зеленский назначил Водянникова в КСУ 27 июня. Ранее тот был советником в ОБСЕ и участвовал в конституционной и судебной реформах.