Конституционный суд заработает после пяти месяцев паузы
Новоназначенный судья Конституционного суда Александр Водянников принял присягу во время специального пленарного заседания институции – и теперь в ней восстановлен кворум. Об этом сообщает Укринформ.
Водянников зачитал присягу и закрепил ее личной подписью – после этого и.о. главы КСУ Александр Петришин вручил ему судейскую мантию, нагрудный знак и удостоверение.
Теперь в КСУ 12 судей, в нем снова есть кворум (минимальное количество членов для принятия решений).
Конституционный суд фактически был парализован с января 2025 года, когда у трех судей одновременно истек срок полномочий. Среди основных функций институции – принятие решений о том, соответствуют ли законы Конституции.
Президент Владимир Зеленский назначил Водянникова в КСУ 27 июня. Ранее тот был советником в ОБСЕ и участвовал в конституционной и судебной реформах.
- Теперь по президентской квоте остаются два вакантных места в КСУ (одно было свободным с мая 2024 года, два – с января 2025 года).
- О том, как КСУ был парализован из-за отсутствия кворума и как Верховная Рада и глава государства длительное время не выполняют свой конституционный долг и не назначают судей, читайте в подробном тексте на LIGA.net.