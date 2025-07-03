Конституційний суд запрацює після п'яти місяців паузи

Олександр Водянніков (Фото: Верховний суд)

Новопризначений суддя Конституційного суду Олександр Водянніков склав присягу під час спеціального пленарного засідання інституції – і тепер у ній відновився кворум. Про це повідомляє Укрінформ.

Водянніков зачитав присягу та скріпив її особистим підписом – після цього в.о. керівника КСУ Олександр Петришин вручив йому суддівську мантію, нагрудний знак та посвідчення.

Тепер у КСУ 12 суддів, він знову має кворум (мінімальну кількість членів для ухвалення рішень).

Конституційний суд був фактично паралізований із січня 2025-го, коли одразу у трьох суддів закінчився термін повноважень. Серед основних функцій інституції – ухвалення рішень щодо того, чи відповідають закони Конституції.

Президент Володимир Зеленський призначив Водяннікова до КСУ 27 червня. Раніше той був радником в ОБСЄ та брав участь у конституційній та судовій реформах.