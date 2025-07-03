Конституційний суд запрацює після п'яти місяців паузи
Новопризначений суддя Конституційного суду Олександр Водянніков склав присягу під час спеціального пленарного засідання інституції – і тепер у ній відновився кворум. Про це повідомляє Укрінформ.
Водянніков зачитав присягу та скріпив її особистим підписом – після цього в.о. керівника КСУ Олександр Петришин вручив йому суддівську мантію, нагрудний знак та посвідчення.
Тепер у КСУ 12 суддів, він знову має кворум (мінімальну кількість членів для ухвалення рішень).
Конституційний суд був фактично паралізований із січня 2025-го, коли одразу у трьох суддів закінчився термін повноважень. Серед основних функцій інституції – ухвалення рішень щодо того, чи відповідають закони Конституції.
Президент Володимир Зеленський призначив Водяннікова до КСУ 27 червня. Раніше той був радником в ОБСЄ та брав участь у конституційній та судовій реформах.
- Тепер за президентською квотою залишається два вакантних місця у КСУ (одне було вільне з травня 2024-го, два – із січня 2025 року).
- Про те, як КСУ був паралізований через відсутність кворуму і як Верховна Рада та глава держави тривалий час не виконують свого конституційного обовʼязку й не призначають суддів, читайте у докладному тексті LIGA.net.