Президент призначив нового суддю Конституційного суду
Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою нового суддю Конституційного суду – юриста Олександра Водяннікова. Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.
У 2000-2001 роках Водянніков був головним спеціалістом Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції. З 2004-го по 2006 рік працював юридичним консультантом Групи управління одного з проєктів Світового банку.
Також з 2004-го почав працювати з ОБСЄ, обійнявши посаду наукового радника з питань верховенства права координатора проєктів в Україні.
Остання його посада в Організації – старший проєктний співробітник Програми підтримки для України (спеціалізація – верховенство права та права людини).
У різні роки юрист брав участь у Національній раді з відновлення України, Комісії з питань правової реформи, Конституційної комісії та Ради з питань судової реформи. Водянніков брав участь у роботі над законодавством щодо судової та конституційної реформ.
- Після цього призначення кількість суддів КСУ збільшилась до 12 – і тепер в інституції знову є кворум. Його не було з січня 2025 року, коли у трьох суддів інстанції закінчився термін повноважень.
- Тепер за квотою президента залишаються вакантними ще два місця у Конституційному суді.
- Про те, як КСУ був паралізований через відсутність кворуму і як Верховна Рада та глава держави тривалий час не виконують свого конституційного обовʼязку й не призначають суддів, читайте у докладному тексті LIGA.net.