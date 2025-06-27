Президент призначив нового суддю Конституційного суду

Призначений Водянніков працював в ОБСЄ, радником, який брав участь у конституційній та судовій реформах

Олександр Водянніков (Фото: Верховний суд)

Президент Володимир Зеленський призначив за своєю квотою нового суддю Конституційного суду – юриста Олександра Водяннікова. Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.

У 2000-2001 роках Водянніков був головним спеціалістом Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції. З 2004-го по 2006 рік працював юридичним консультантом Групи управління одного з проєктів Світового банку.

Також з 2004-го почав працювати з ОБСЄ, обійнявши посаду наукового радника з питань верховенства права координатора проєктів в Україні.

Остання його посада в Організації – старший проєктний співробітник Програми підтримки для України (спеціалізація – верховенство права та права людини).

У різні роки юрист брав участь у Національній раді з відновлення України, Комісії з питань правової реформи, Конституційної комісії та Ради з питань судової реформи. Водянніков брав участь у роботі над законодавством щодо судової та конституційної реформ.