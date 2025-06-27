Президент назначил нового судью Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский назначил нового судью Конституционного суда от своей квоты – юриста Александра Водянникова. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

В 2000-2001 годах Водянников был главным специалистом Центра сравнительного права при Министерстве юстиции. С 2004 по 2006 год работал юридическим консультантом группы управления одного из проектов Всемирного банка.

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Также с 2004 года начал сотрудничать с ОБСЕ, заняв должность научного советника по вопросам верховенства права Координатора проектов в Украине.

Последняя его должность в Организации – старший специалист по проектам Программы поддержки Украины (специализация – верховенство права и права человека).

В разные годы юрист участвовал в работе Национального совета по восстановлению Украины, Комиссии по вопросам правовой реформы, Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы. Водянников принимал участие в разработке законодательства в области судебной и конституционной реформ.

После этого назначения количество судей КСУ увеличилось до 12, и теперь в институте снова есть кворум. Его не было с января 2025 года, когда у трех судей истек срок полномочий. Теперь по квоте президента остаются вакантными еще два места в Конституционном суде.

О том, как Конституционный суд был парализован из-за отсутствия кворума и как Верховная Рада и глава государства длительное время не выполняли свой конституционный долг и не назначали судей, читайте в подробном тексте на LIGA.net.

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