"Когда встанет вопрос выборов". Нардепка озвучила, когда разблокируют назначение судей КСУ
Назначение судей в Конституционной инстанции разблокируют в момент, когда возникнет потребность в проведении выборов, рассказала нардепка от Голоса Александра Устинова в комментарии для текста LIGA.net.
Она считает, что в ближайшее время не будет назначений новых судей в КСУ, но в то же время убеждена: процесс разблокируют "когда встанет вопрос выборов".
"Это единственный орган на пару с парламентом, который может защитить легитимность принятия решений в этой стране", – отметила политик.
В комментариях к этому же тексту экс-судья КСУ Виктор Шишкин заявил, что неназначение новых судей в инстанцию может повлечь за собой спекуляции насчет демократических процессов в Украине. В то же время, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский отметил, что нет "никакой угрозы государственности" от того, что в этой институции сейчас некомплект судей.
- На данный момент КСУ отсутствует кворум – институция фактически парализована . Вакантными остаются семь должностей: с двумя кандидатами должен определиться Съезд судей Украины, еще с двумя – парламент, а остальные – по президентской квоте.
- Однако именно Рада и глава государства уже длительное время не выполняют свой конституционный долг и не назначают судей в КСУ, говорится в подробном тексте LIGA.net.