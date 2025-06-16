"Когда встанет вопрос выборов". Нардепка озвучила, когда разблокируют назначение судей КСУ

Устинова считает, что в ближайшее время не будет новых назначений в инстанцию

Иллюстративное фото: прессслужба КСУ

Назначение судей в Конституционной инстанции разблокируют в момент, когда возникнет потребность в проведении выборов, рассказала нардепка от Голоса Александра Устинова в комментарии для текста LIGA.net.

Она считает, что в ближайшее время не будет назначений новых судей в КСУ, но в то же время убеждена: процесс разблокируют "когда встанет вопрос выборов".

"Это единственный орган на пару с парламентом, который может защитить легитимность принятия решений в этой стране", – отметила политик.

В комментариях к этому же тексту экс-судья КСУ Виктор Шишкин заявил, что неназначение новых судей в инстанцию может повлечь за собой спекуляции насчет демократических процессов в Украине. В то же время, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский отметил, что нет "никакой угрозы государственности" от того, что в этой институции сейчас некомплект судей.