"Никакой угрозы государственности". Что о некомплекте судей КСУ говорит власть и экс-судья

Бывший судья Шишкин напомнил, что гарантом Основного закона является именно Конституционный суд, а не президент

Иллюстративное фото: пресс-служба КСУ

Неназначение новых судей в Конституционную инстанцию может повлечь за собой спекуляции относительно демократических процессов в Украине, заявил судья КСУ в 2006-2015 годах Виктор Шишкин. В то же время нардеп от властной фракции Слуга народа Федор Вениславский считает, что нет "никакой угрозы государственности" от того, что в этом государственном институте сейчас некомплект судей. Об этом бывший чиновник и политик рассказали в комментарии для детального текста LIGA.net.

Шишкин отметил, что президент в Украине не является гарантом Основного закона: "Он – гарант соблюдения Конституции, а это не одно и то же. Гарант Конституции – Конституционный суд Украины".

Экс-судья отметил, что отсутствие назначения новых членов КСУ может вызвать спекуляции вокруг демократических процессов в Украине, и напомнил, что это нарушение конституционного порядка.

Без КСУ невозможно изменить Основной закон или определить, является ли тот или иной нормативный акт конституционным: глава государства, Кабинет министров и Верховная Рада могут только спросить об этом Суд.

Шишкин убежден, что в последнее время в Украине принято много неконституционных документов: "Например, законопроект о множественном гражданстве, по своему содержанию антиконституционный, (есть и другое мнение по этому поводу. – Ред.). К соглашению о недрах также есть вопросы – будем думать".

В то же время нардеп от СН Вениславский заявил LIGA.net, что нет "никакой угрозы государственности".

"Если принимаются законы и кому-то они кажутся неконституционными, это не означает, что КСУ будет давать какой-то превентивный вывод: стоит или не стоит их принимать. Верховная Рада принимает эти законы, а уже потом заинтересованные субъекты обращаются в КСУ для проверки. Поэтому здесь угроз не вижу", – заявил член комитета по нацбезопаности.

Вместе с тем он уточнил, что вакантные места в Суде следовало бы заполнить, а особенно в условиях войны. Однако сейчас, считает Вениславский, "количество конституционных обращений и представлений минимальное".

В КСУ отсутствует кворум – институт фактически парализован. Вакантными остаются семь должностей: с двумя кандидатами должен определиться Съезд судей Украины, еще с двумя – парламент, а остальные – по президентской квоте.

Однако именно Рада и глава государства уже длительное время не выполняют свою конституционную обязанность и не назначают судей в КСУ, говорится в подробном тексте LIGA.net.