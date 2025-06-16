"Жодної загрози державності". Що про некомплект суддів КСУ кажуть у владі та колишній суддя

Екссуддя Шишкін нагадав, що гарантом Основного закону є саме Конституційний суд, а не президент

Ілюстративне фото: пресслужба КСУ

Непризначення нових суддів до Конституційної інстанції може спричинити спекуляції стосовно демократичних процесів в Україні, заявив суддя КСУ у 2006-2015 роках Віктор Шишкін. Водночас нардеп від владної фракції Слуга народу Федір Веніславський вважає, що немає "жодної загрози державності" від того, що в цій інституції наразі некомплект суддів. Про це колишній посадовець і політик розповіли у коментарі для детального тексту LIGA.net.

Шишкін зазначив, що президент в Україні не є гарантом Основного закону: "Він – гарант дотримання Конституції, а це не одне й те ж саме. Гарант Конституції – Конституційний суд України".

Екссуддя зауважив, що непризначення нових членів КСУ може викликати спекуляції довкола демократичних процесів в Україні, й нагадав, що це є порушенням конституційного порядку.

Без КСУ неможливо змінити Основний закон або визначити, чи є той або інший нормативний акт конституційним: глава держави, Кабінет міністрів і Верховна Рада можуть лише запитати про це у Суду.

Шишкін переконаний, що останнім часом в Україні ухвалено багато неконституційних документів: "Наприклад, законопроєкт про множинне громадянство, за своїм змістом антиконституційний, (є й інша думка щодо цього. – Ред.). До угоди про надра також є питання – будемо думати".

Водночас нардеп від СН Веніславський заявив LIGA.net, що немає "жодної загрози державності".

"Якщо ухвалюються закони й комусь вони здаються неконституційними, це не означає, що КСУ даватиме якийсь превентивний висновок: варто чи не варто їх ухвалювати. Верховна Рада ухвалює ці закони, а вже потім субʼєкти зацікавлення звертаються до КСУ для перевірки. Тому тут загроз не бачу", – заявив член комітету з питань нацбезпеки.

Разом із цим, він уточнив, що вакантні місця у Суді варто було б заповнити, а особливо в умовах війни. Проте наразі, вважає Веніславський, "кількість конституційних звернень і подань щонайменша".

Наразі у КСУ відсутній кворум – інституція фактично паралізована. Вакантними залишаються сім посад: з двома кандидатами має визначитися З’їзд суддів України, ще з двома – парламент, а решта – за президентською квотою.

Однак саме Рада та глава держави вже тривалий час не виконують свого конституційного обовʼязку й не призначають суддів до КСУ, йдеться у докладному тексті LIGA.net.