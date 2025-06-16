"Коли постане питання виборів". Нардепка озвучила, коли розблокують призначення суддів КСУ

Устінова вважає, що найближчим часом не буде нових призначень до інстанції

Ілюстративне фото: пресслужба КСУ

Призначення суддів до Конституційної інстанції розблокують у момент, коли виникне потреба у проведенні виборів, розповіла нардепка від Голосу Олександра Устінова у коментарі для тексту LIGA.net.

Вона вважає, що найближчим часом не буде призначень нових суддів до КСУ, але водночас переконана: процес розблокують, "коли постане питання виборів".

"Це єдиний орган, на пару з парламентом, який може захистити легітимність ухвалення рішень у цій країні", – зазначила політикиня.

У коментарях до цього ж тексту екссуддя КСУ Віктор Шишкін заявив, що непризначення нових суддів до інстанції може спричинити спекуляції стосовно демократичних процесів в Україні. Водночас нардеп від Слуги народу Федір Веніславський зазначив, що немає "жодної загрози державності" від того, що в цій інституції наразі некомплект суддів.