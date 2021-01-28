Конституционный кризис. Рада не смогла одобрить закон о процедурах работы КСУ

Верховная Рада не смогла проголосовать за законопроект о конституционной процедуре, он отправлен на повторное первое чтение. Законопроект должен регулировать работу Конституционного суда.

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"За" проголосовали 197 нардепов, "против" – 38, "воздержались" – 86.

Законопроект поддержали 192 нардепа из Слуги народа, двое из группы Доверие и трое внефракционных.

Против голосовали 13 нардепов из ОПЗЖ, 20 из Евросолидарности, один из За будущее и трое внефракционных.

Законопроект должен обеспечить:

– реализацию прав граждан на доступ к конституционному правосудию;

– полноту и непротиворечивость законодательства, которое регулирует организацию и деятельность КСУ, основания и порядок обращений в него и процедуру рассмотрения судом дел и исполнения его решений;

– усовершенствование процедурных и процессуальных аспектов деятельности КСУ и приведение ее в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

Законопроект является частью пакета решений, предложенных рабочей группой Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса, возникшего после отмены Конституционным судом ряда положений антикоррупционных реформ.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

17 ноября стало известно, что в Раде создали рабочую группу, которая должна предложить пути выхода из кризиса.

4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях чиновников, но без лишения свободы.

15 декабря Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК.

Денис Юдин

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